Mahalle Ekibinin Coşkulu Ankara Çıkarması

Yapımcılığını Med Yapım ile Get Yapım’ın ortaklaşa üstlendiği Mahalle filminin aynı zamanda başrol oyuncuları olan Buğra Gülsoy, Serhat Teoman ve Emre Erkan’ın ilk durağı Ankara ODTÜ Üniversitesi oldu. Filme dair özel detayları ve de kamera arkası görüntülerin de paylaşıldığı söyleşi yoğun katılımla oldukça coşkulu geçti. Sarsıcı ve sürprizli kurgusuyla izleyenleri derinden etkileyecek olan Mahalle, 09 Mart’ta gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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Emre Erkan – Buğra Gülsoy – Serhat Teoman

