Festival Heyecanı Yaklaşıyor, Berlin’in En İyileri 37. İstanbul Film Festivali’nde

68. Berlin Film Festivali’nde ilk defa izleyiciyle buluşan, festival takipçilerinin izleme listelerinde şimdiden yerini alan ve sinemaseverlerin merakla beklediği filmler, 37. İstanbul Film Festivali’nin programında yerini almaya başlıyor. Berlin Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ve Wes Anderson’a En İyi Yönetmen Ödülünü getiren, çocuklarla köpeklerin kahraman olduğu, aksiyon, macera ve duygu dolu epik bir masal olan Isle of Dogs, Türkiye’de ilk kez 37. İstanbul Film Festivali’nde izleyiciyle buluşuyor. Malgorzata Szumowska’nın son filmi Twarz (Mug), Marcelo Martinessi’nin Berlin’den 3 ödülle dönen son filmi Las Herederas da programdaki sürpriz filmler arasında yer alıyor.

