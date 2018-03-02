Armando Iannucci’nin yönettiği ve Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Olga Kurylenko ile Tom Brooke’un oynadığı Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin), 16 Mart 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla BirFilm tarafından vizyona çıkarılıyor.

Moskova, 1953. Sovyetler Birliği’nde Stalin’in ölümüyle birlikte büyük bir koltuk kavgası başlar. Stalin’in vekili ve komitenin birlikte hareket etmesinden yana olan Malenkov, Genel Sekreterliğini korumaya çalışırken, İstihbarat Şefi Beriya ile komitenin başkanlığını yürüten Kruşçev arasında siyasi bir rekabet başlar. Hamleler birbirini kovalarken, Sekreterlik koltuğunu doldurmak için çok fazla vakit kalmamıştır.