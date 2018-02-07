Burçin Aydın ile Bülent Aydoğan’ın yönettiği ve Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Janberk Nak ile Ela Şen’in oynadığı Tut Yüreğimden Anne, 16 Mart 2018’de MC Film dağıtımıyla Joy Pr tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sibel, otistik kızı Hazan, eşi Okan ve büyük oğlu Yaman’ın yüreklerine tutunarak mutlu bir ömrü yaşamaya çalışır. Ancak Sibel, kocası Okan ve oğlu Yaman’ın bile otistik kızlarını kabullenmediği ailesinin temellerinin çatırdadığı zor zamanları yaşamaktadır. Okulda, sokakta otobüste, evde kısacası hayatın her anında Sibel’in sesini kimse duymamaktadır. Bu zorlu günlerin karanlığında Sibel ölümcül bir hastalığın pençesine düştüğünü öğrenir. Sibel şimdi ameliyat sonrası ölmek ve kalmak arasındaki o ince çizgide hayatın saatinin durma noktasındadır.