Roar Uthaug’un yönettiği ve Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins ile Daniel Wu’nun oynadığı Tomb Raider, 16 Mart 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Lara Croft neredeyse genç bir kızken, ortadan birdenbire kaybolan maceracı bir babanın, asi kızıdır. Şimdilerde 21 yaşında, Doğu Londra’da amaçsızca yaşamaktadır. Gerçeklerle yüzleşerek ilerlediği hayatında babasız 7 yıl geçmiştir. Bildiği her şeyi geride bırakan Lara, babasının son görüldüğü yere, efsanelere konu olmuş Japonya yakınlarında mistik bir adada bulunan mezara doğru yola çıkar. Fakat bu görev onun için kolay olmayacaktır.