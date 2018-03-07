Tut Yüreğimden Anne’den Ahmet Kaya’lı Teaser

Başrollerini Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Janberk Nak ve Ela Şen’ın oynadığı Tut Yüreğimden Anne filmi 16 Mart’ta vizyona giriyor. Otistik bir kızın hayatının beyazperdeye aktarıldığı filmden Ahmet Kayalı’lı bir teaser daha yayınlandı. Yapımcılığını Joy PR’ın yaptığı, hikâyesi Yasemin Nak’a ait, yönetmenliğini Bülent Aydoğan ile Burçin Aydın’ın gerçekleştirdiği, yaşanmış bir hikâyeden sinemaya uyarlanan, babası ve büyük kardeşi tarafından kabullenilmeyen otistik bir kızın hayatının anlatıldığı Tut Yüreğimden Anne, Otizm derneklerinin de ilgisini çekti. Fragmandan sonra, Ahmet Kaya’nın Nerden Bileceksiniz adlı şarkısıyla yapılan teaser’ı da yayınlandı.

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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