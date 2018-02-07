Mor Fötr Şapkalı Köylü Kurnazı Onur Dilber

Onur Dilber, Görevimiz Tatil’deki tarzıyla çok güldürecek. Mor fötr şapkalı rengarenk gömlekleri ve vurdumduymaz tavırlarıyla dikkat çekecek olan Onur Dilber, köyün hem berberi hem de bilumum işlerini üstlenen Cafer karakterini canlandırıyor. Rant meraklılarıyla işbirliğine girip köydeki zeytinliklere göz diken Cafer karşısında Türkan Mutlu’yu bulacak. SugarWorkz ve TAFF Pictres ortak yapımı aile komedisi Görevimiz Tatil’in senaryosu Çakallarla Dans serisinin de yönetmeni Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’ye ait. Bir karavanla yola çıkan kahkaha garantili macerada Demet Akbağ’ın canlardıdğı Türkan Mutlu’nun eşi Sıtkı Mutlu’yu Zafer Algöz canlandırıyor.

Basın Bülteni

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