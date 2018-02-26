Otizm Hastası Çocuklar da Gala Gecesinde

Otistik bir kızın yaşadığı zorlukların anlatıldığı Tut Yüreğimden Anne filminin 12 Mart’ta yapılacak gala gecesine, Tohum Otizm Vakfı bünyesindeki otistik çocuklar da katılacak. Hikâyesi Yasemin Nak’a ait olan filmin yönetmenliğini Bülent Aydoğan ve Burçin Aydın’ın yapıyor. Oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Levent İnanır, Janber Nak, Ela Şen, Cem Sultan Karabulut, Hilmi Erdem, Melda Arat, Barış Küçükgüler’in yer aldığı film 16 Mart’ta gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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