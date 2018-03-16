Sermiyan Midyat: Fragmanımızı İzleyen Bir Anne İntihardan Vazgeçmiş

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan ve 2 yıldır hazırlığı süren Tut Yüreğimden Anne filmi bugün Türkiye ile birlikte Bakü’de de vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat, “Filmimizin fragmanını izleyen ve otistik bir çocuğu olan Erzurum’da yaşayan bir anne intihar etmekten vazgeçmiş.” dedi. Hikâyesi Yasemin Nak’a ait olan filmin yönetmenliğini Bülent Aydoğan ve Burçin Aydın yapıyor. Genel yönetmenliğini Korhan Bozkurt’un yaptığı, senaryosunu Gökhan Alan’ın yazdığı, filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Naz Elmas, Levent İnanır, Janber Nak, Ela Şen, Cem Sultan Karabulut, Hilmi Erdem, Barış Küçükgüler, Melda Arat, Gül Karslı ve Kahraman Sivri yer alıyor.

Basın Bülteni

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