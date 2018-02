Altyazı Dergisi’nin Şubat 2018 Sayısı Bayilerde

Altyazı Aylık Sinema Dergisi 180. sayısında kapağını, Şubat ayında vizyona girecek olan Beni Adınla Çağır’a (Call Me by Your Name) ayırıyor. Derin bir aşk acısını anlatan Luca Guadagnino’nun güzellikle, hazla ve coşkuyla yüklü filmini Ayça Çiftçi inceliyor. Altyazı Şubat sayısında, bu sene 90. kez verilecek Oscar ödüllerinin değişen yüzüne dair bir yuvarlak masa tartışmasına da yer veriyor. Ali Ercivan, Ali Deniz Şensöz ve Kemal D. Yılmaz’ın sohbeti, öne çıkan Oscar adaylarından kamuoyunu meşgul eden skandallara, siyasi atmosferin sektöre etkisinden ödüllerin son dönemde geçirdiği dönüşüme kadar pek çok konuya uzanıyor.