Phantom Thread’den Lady Bird’e, The Disaster Artist’ten Professor Marston & The Wonder Women’a, yılın merakla beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacak olan If İstanbul’da ön satışlar yarın başlıyor. Bu yıl Hayat Var! temasıyla yola çıkan If İstanbul Film Festivali’nde temaya ilham vermiş isimlerden Jane Goodall ve David Bowie hakkında yapılmış filmleri de sinemaseverlere ücretsiz ulaştıracak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

David Bowie: Son Beş Yıl (David Bowie: The Last Five Years)



Jane



Phantom Thread



The Disaster Artist



Uğur Böceği (Lady Bird)