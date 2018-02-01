Haberler

If İstanbul’da Ön Satışlar Yarın Başlıyor

Bir yorum yapın

Phantom Thread’den Lady Bird’e, The Disaster Artist’ten Professor Marston & The Wonder Women’a, yılın merakla beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacak olan If İstanbul’da ön satışlar yarın başlıyor. Bu yıl Hayat Var! temasıyla yola çıkan If İstanbul Film Festivali’nde temaya ilham vermiş isimlerden Jane Goodall ve David Bowie hakkında yapılmış filmleri de sinemaseverlere ücretsiz ulaştıracak.

David Bowie: Son Beş Yıl (David Bowie: The Last Five Years)

Jane

Phantom Thread

The Disaster Artist

Uğur Böceği (Lady Bird)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir