Ferzan Özpetek, Cebimdeki Yabancı İzmir Galası ile Optimum’da

Cebimdeki Yabancı filminin İzmir galası, 03 Şubat Cumartesi günü saat 16:00’da Optimum’da gerçekleştirilecek. Gösterim öncesinde ise filmin yapımcılarından Ferzan Özpetek, yönetmeni Serra Yılmaz ve yıldız oyuncuları, Optimum ziyaretçileri ile biraraya gelerek söyleşi yapacak. Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı Cebimdeki Yabancı, 2016 yılında ülkesinde gişe rekorları kıran İtalyan filmi Perfetti Sconosciuti’den uyarlandı. Film, 7 çok yakın arkadaşın bir akşam yemeği için bir araya gelmelerini ve cep telefonlarının ortaya konmasıyla ortaya çıkan hikâyelerini anlatıyor.

Basın Bülteni

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