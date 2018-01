Grace Jones, Ümmü Gülsüm, Ryuichi Sakamoto ve Eric Clapton, İstanbul Film Festival’ine Müziklerini Getiriyor

37. İstanbul Film Festivali, 06 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sinemasever müzik tutkunları, festivalin Musikişinas bölümünde, dünya müzik tarihine damga vurmuş isimlerin filmlerini izleyecek. Festivalin Musikişinas bölümünde yer alacak filmler arasında Looking for Oum Khultum, Ryuichi Sakamoto: Coda, Grae Jones: Bloodlight and Bami, Eric Clapton: A Life in 12 Bars gibi filmler var. Filmlerin tümü festivalin Mart ayında açıklanacak.

Eric Clapton: A Life in 12 Bars



Grace Jones: Bloodlight and Bami



Looking for Oum Kulthum



Ryuichi Sakamoto: Codo