Ölümlü Dünya İçin Bir Araya Geldiler

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı, yılın iddialı komedi filmi Ölümlü Dünya’nın özel gösterimi dün akşam Etiler Alkent Wings Cinecity Sineması’nda gerçekleşti. Film ekibinin katıldığı gösterimde Ozan Güven, Murat Cemcir, Ömer Faruk Sorak, Emre Karayel, Serkan Keskin ve Serdar Akar gibi bir çok ünlü isim de bir araya geldi.

Basın Bülteni

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Alper Kul – Aylin Kontante



Doğu Demirkol – Sarp Apak – Ali Atay – İrem Sak –

Feyyaz Yiğit – Meltem Kaptan – Alper Kul – Mehmet Özgür –

Özgür Emre Yıldırım – Ahmet Mümtaz Taylan



Hazal Kaya / Hazal Kaya – Ali Atay



İrem Sak / Ozan Güven

