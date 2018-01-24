If İstanbul Filmlerine 18 Dalda Oscar Adaylığı

15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar’larda toplam 18 dalda adaylık kazandı. Paul Thomas Anderson şaheseri Phantom Thread 6 dalda, açılış filmi Lady Bird 5 dalda aday gösterilirken, Galalar bölümünde izleyeceğimiz Mudbound 4 dalda, The Disaster Artist, The Florida Project ve The Breadwinner da 1’er dalda adaylık aldı. Lady Bird’ün yönetmeni Greta Gerwig ise En İyi Yönetmen dalında aday olan 5. kadın yönetmen oldu.
- Basın Bülteni
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