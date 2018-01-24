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If İstanbul Filmlerine 18 Dalda Oscar Adaylığı

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15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar’larda toplam 18 dalda adaylık kazandı. Paul Thomas Anderson şaheseri Phantom Thread 6 dalda, açılış filmi Lady Bird 5 dalda aday gösterilirken, Galalar bölümünde izleyeceğimiz Mudbound 4 dalda, The Disaster Artist, The Florida Project ve The Breadwinner da 1’er dalda adaylık aldı. Lady Bird’ün yönetmeni Greta Gerwig ise En İyi Yönetmen dalında aday olan 5. kadın yönetmen oldu.

Phantom Thread

The Breadwiner

The Florida Project
Uğur Böceği

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