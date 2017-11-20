Sera: Geçmişin Gizemi, 22 Aralık’da Vizyonda

Yapımcılığını Trent Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Adem Uğur’un yaptığı Sera: Geçmişin Gizemi filmi 22 Aralık’da vizyona girecek. Gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Cem Özer, Deniz Sarıbaş, Atılgan Gümüş, Fırat Çöloğlu, Nehir Büyükakçay gibi sevilen isimler yer alıyor. Çekimleri tamamlanan korku – gerilim türündeki film, Zohak’ın da yönetmenliğini yapan Adem Uğur tarafından yönetildi. Uğur, Sera: Geçmişin Gizemi filmiyle de sinemasever izleyicileri korkutmaya devam edecek. Film, bir süredir kâbuslarla boğuşan doktor Oğuz’un, psikiyatri bölümünde yatan Sera ile tanışmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Basın Bülteni

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