Adem Uğur’un yönettiği ve Deniz Sarıbaş, Atılgan Gümüş, Cem Özer ile Fırat Çöloğlu’nun oynadığı Sera: Geçmişin Gizemi, 22 Aralık 2017′de MC Film dağıtımıyla Trend Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Oğuz 35 yaşlarında bir doktordur. Bir süredir kâbuslar gören Oğuz, çalıştığı psikiyatri hastanesinde yatmakta olan Sera’yla benzer sorunları olduğunu fark eder. Elektro şok uygulanacak olan Sera’yı dinlemeye başlayan Oğuz, Sera anlattıkça kendini gizemli bir cinayet davasının içinde bulur. 17 yıl boyunca aynı yerde cinayetler işlenmiştir. Son cinayet işlendiğinde hayatını doğaüstü varlıklara adayan Sera’nın amcası Cevdet olayı çözmeye çalışır.