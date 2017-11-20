Salonlara Yerli Film Damgası

Medya takip kuruluşu Interpress’e göre 2017 yılında geride kalan 46 haftada sinema salonlarına 58 milyon 680 bin 14 seyirci gelirken, en çok izlenen ilk 10 filmin 6’sının yerli film olduğu belirlendi. Interpress’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen senenin 46 haftasında 48 milyon 325 bin 641 bilet satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artışla 58 milyon 680 bin 14 seyirci salonları doldurdu. Öte yandan yılbaşından bu yana medyaya 351 bin 731 sinema haberi yansıdığı tespit edildi.