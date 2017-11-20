Kardeşim Benim 2’de Laz Kızı Didem

TAFF ve BRK’S Productions yapımı Kardeşim Benim 2′nin gözü kara laz kızı Didem’i Pınar Deniz oynadı. Filmin Rize – Çamlıhemşin sahnelerinin en heyecanlı dakikaları, Didem’in, babası Muzaffer’den atış eğitimi aldığı sahneler oldu. Düğününe günler kala, babası tarafından atış talimi yaptırılan gelin, kısa sürede tetik çekmeyi öğrendi. Birbiriyle hiç anlaşamayan ama birbirini kollamaktan da asla vazgeçmeyen Hakan ve Ozan’ın macerası 24 Kasım’da sinemalarda olacak.

Basın Bülteni

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