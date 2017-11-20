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Filmmor – Uçan Süpürge Daveti: Bize Her Gün Festival, Olacaksa Birlikte Olsun

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Türkiye’nin iki kadın filmleri festivali Filmmor ve Uçan Süpürge, “dayanışmaya geldi”, sloganı ile basın toplantısı yapıyor. Filmmor ve Uçan Süpüre, Mart’tan Mayıs’a, -baharı ve hayatı- festival yapalım diye yola çıktı. Kadınlar, “1 tane az, iki de yetmez, kadınlara 9 festival olsun… Bize her gün festival, olacaksa birlikte olsun.” diyor. 24 Kasım Cuma günü 13:00’de kadın filmleri festivalleri, kadın sinemacı ve örgütlerinin katılımı ile basın toplantısı yapılıyor.

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