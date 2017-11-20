Mutluluk Zamanı İstanbul Özel Gösterimine Sevgi Seli

Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt’un rol aldığı Mutluluk Zamanı’nın önceki gün gerçekleşen İstanbul özel gösterimine seyirciler yoğun katılım gösterdi. Filmin Türkiye turnesinin son ayağı Cinemaximum Hilltown’da gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu gösterimin öncesi seyirciyle bir araya gelen Elçin Sangu, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt ve yönetmen Şenol Sönmez müthiş bir enerji ile karşılandıklarını belirterek seyircilerine teşekkür ettiler.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Şenol Sönmez – Cengiz Bozkurt – Elçin Sangu – Barış Arduç



Şenol Sönmez – Barış Arduç – Elçin Sangu – Cengiz Bozkurt



Konuklar

