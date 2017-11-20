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Mutluluk Zamanı İstanbul Özel Gösterimine Sevgi Seli

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Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt’un rol aldığı Mutluluk Zamanı’nın önceki gün gerçekleşen İstanbul özel gösterimine seyirciler yoğun katılım gösterdi. Filmin Türkiye turnesinin son ayağı Cinemaximum Hilltown’da gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu gösterimin öncesi seyirciyle bir araya gelen Elçin Sangu, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt ve yönetmen Şenol Sönmez müthiş bir enerji ile karşılandıklarını belirterek seyircilerine teşekkür ettiler.

Şenol Sönmez – Cengiz Bozkurt – Elçin Sangu – Barış Arduç

Şenol Sönmez – Barış Arduç – Elçin Sangu – Cengiz Bozkurt

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