Gözardı Edilmiş Hayatların Sızısını Anlatan Ayaz’dan Özel Gösterim

Bir cezaevi projesi sırasında ortaya çıkan, kadına karşı şiddeti farklı bir açıdan ele alan senarist – yönetmen Dersu Yavuz Altun’un ikinci filmi Ayaz, 25 Kasım’da Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Yönetmen Altun, bir mahkûmun dile getirdiği “Ben bir kişi vurdum sanıyordum, oysa kendimi ve geride kalan herkesi vurmuşum.” cümlesinin kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi beyazperdeye taşıdığını belirtiyor.

Basın Bülteni

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