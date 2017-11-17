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Daha, Malatya’nın En İyi Filmi

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Onur Saylak’ın ilk uzun metrajlı filmi Daha, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nden 4 ödülle döndü. Film, ulusal kategoride En İyi Film, Erkek Oyuncu, Umut Vadeden Erkek Oyuncu ve Uluslararası Özel Jüri ödüllerini kazanarak festivale damgasını vurdu. Saylak, konuşmasında, “Bu ödülü festivale katılan tüm filmler adına kabul ediyoruz. Hakan Günday’a böyle bir roman yazdığı ve benimle bunu paylaştığı için çok teşekkürler.” dedi.

Cemre Kutluay – Hayat Van Eck – Onur Saylak – Yamaç Okur

Onur Saylak

Yamaç Okur – Cemre Kutluay – Onur Saylak – Ahmet Çakır

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