6. Uluslararası Zeugma Film Festivali

Gaziantep Kırkayak Kültür’ün bu yıl 6.sını organize ettiği Uluslararası Zeugma Film Festivali bu yıl 22 – 26 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak. Uluslararası Zeugma Film Festivali, bu yıl da Ortadoğu’dan Avrupa’ya dünya sinemasının ve Türkiye sinemasının en nitelikli ve bol ödüllü filmlerini Gaziantep’te sinemaseverlerle buluşturacak. Festival bu yıl “hemşerilik, komşuluk ve birlikte yaşam” temasıyla düzenleniyor. Gaziantep’te sinema kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmak, sinemanın bir sanat olarak yaygınlaşmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde bu yıl sinemaseverlere ulusal ve uluslararası festivallerde ödül alan filmlerle dolu bir hafta sunuyor.

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