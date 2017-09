Radu Mihaileanu’nun yönettiği ve Gemma Arterton, Elliott Gould, Mark Redall ile Derek Jacobi’nin oynadığı Aşk Notları (L’Histoire de L’Amour – The History of Love), 15 Eylül 2017’de Bir Film dağıtımıyla Filma Ltd. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Vaktiyle Nazi Almanyasından canını kurtarmak için kaçan ve günümüz New York’unda geçmişteki aşkının hayaliyle yaşayan Polonya’lı göçmen Leo ile Brooklyn’de annesinin uzun süren yalnızlığına çare bulmak isteyen ve onun yeniden evlenebilmesi için ideal koca adayı arayışına giren Alma’nın yolları kesişir. Genç Alma, annesine yeni bir eş ararken, kendisini de sınıf arkadaşı Misha’ya ilgi duyarken bulur ve aşkı keşfeder.