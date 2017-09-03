İlker Savaşkurt’un yönettiği ve Musa Can Pekcan, Diyar Karadaş, Barış Atay ile Caner Erdem’in oynadığı Damat Koğuşu, 29 Eylül 2017’de Chantier Films dağıtımıyla Openvizör Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Damat Koğuşu, tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşlara verilen isimdir. Bu koğuşlarda, yargıya inanmayanlar, kendi yasa dışı adaletini kurar. Damat koğuşlarının, Türkiye’de yaşanmış gerçek öykülerinden ilham alınan filmde, tecavüz suçlamasıyla koğuşa getirilen bir gencin ekseninde, bu koğuşta gerçekleşen olaylar anlatılıyor. Kimin masum, kimin suçlu olduğunun adım adım anlaşıldığı hikâyede, yaşanan şiddet tüm gerçekliğiyle aktarılıyor.