Amma Asante’nin yönettiği ve David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton ile Jack Davenport’un oynadığı Aşkın Krallığı (A United Kingdom), 07 Nisan 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Afrikalı Seretse Khama, 1947 yılında Londra’da bir partide Ruth Williams ile tanışır. İkisi de cazdan hoşlanır ve ortak bir mizah anlayışları vardır. İlk görüşte aşık olurlar. Birkaç hafta geçtikten sonra evlenmeye karar verirler. Yeni kralı adayı Seretse’nin, beyaz bir kadını eşi olarak halkına kabul ettirmesi kolay olmayacaktır. Ruth’un da ailesini ikna etmesi kolay olmayacaktır. Aşkları tüm dünya gündemine oturan ikili mücadele etmek zorunda kalacaktır.