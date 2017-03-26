Bertrand Bonello’nun yönettiği ve Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani ile Manal Issa’nın oynadığı Nocturama, 31 Mart 2017’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Paris’te bir sabah. Farklı geçmişleri olan bir grup genç. Teker teker, metronun labirentleri ve başkentin sokaklarında dansa başlarlar. Sanki bir planları vardır. Kesin ve tehlikeli hareketleri, kapanış saatine yakın, bir mağazada aynı noktada kesişir. Sonra gece başlar. Paris’te geçen filmi bugün izleyenler sadece Fransa’nın başkentinde değil, dünyanın pek çok köşesinde son yıllarda yaşanan olaylardan benzer yansımaları görebilir.