Chan Wook Park’ın yönettiği ve Min Hee Kim, Tae Ri Kim, Jung Woo Ha, Jin Woong Jo’nun oynadığı Hizmetçi (The Handmaiden), önümüzdeki aylarda Kurmaca Film dağıtımıyla Kurmaca Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Güney Kore’nin yetenekli yönetmeni Chan Wook Park, Altın Palmiye için yarışan yeni filminde zengin genç bir kadın, onu kandırıp mal varlığına konmaya çalışan bir adam ve adamın tuttuğu hizmetçi arasındaki entrika, gizem ve gerilim dolu bir hikâyeye odaklanıyor. Sarah Waters’ın Ustaparmak adıyla çevrilen romanından uyarlanan film, Chan Wook Park izlerinin hemen hissedilecek stiliyle seyredenleri kolayca çekmeyi başarıyor.