Teoman Gündüz’ün yönettiği ve Zahid Çetinkaya, Sevcan Sini, Ufuk Özkaya ile Ceren Yasemen Güneysu’nun oynadığı Lanet: Ervah Cinleri, 28 Nisan 2017′de Chantier Films dağıtımıyla Sineva Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Film, sinema bölümü okuyan dört üniversite öğrencisinin gerçek olay ve söylentiler üzerine terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada araştırma boyunca başlarına gelen korkunç olayları konu aliyor. Tüm yaşananlar, gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilir. Dört gencin kayıp ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibinin bulduğu bu kamera tüm gerçekleri gözler önüne serecektir.