Peter Berg’in yönettiği ve Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon ile J. K. Simmons’un oynadığı Kara Gün (Patriots Day), 23 Haziran 2017′de The Moments Entertainment dağıtımıyla The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Korkunç terör eyleminden hemen sonra komiser Tommy, hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışa girer. Özel Ajan Richard, Emniyet Müdürü Ed, Çavuş Jeffrey ve hemşire Carol ile birlikte Tommy, emniyet teşkilatının tarihindeki gördüğü en karmaşık insan avı için, arkalarında Boston halkının gücü ile kararlı bir operasyon başlatır.