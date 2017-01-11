Marmara İletişim 14. Kısa Film Festivali

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 1994 yılından beri düzenlenen Kısa Film yarışması bu yıl festival halini alıyor. Festivalde yarışma yanı sıra 26 Nisan – 03 Mayıs 2017 tarihleri arasında Hilmi Etikan ile Kısa Film Atölyesi ve Tür Olarak Kısa Film Paneli düzenlenecek. Sinemanın kolektif bir çalışma ürünü olduğunu vurgulayarak farklı kategorilerde ödül vererek diğer film festivallerine öncülük etmiş olan kısa film yarışmasında bu yıl da En İyi Film, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Oyuncu, Özgün Müzik ve ayrıca Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenecek olan İzleyici Ödülü olmak üzere 6 farklı dalda ödül verilecek.