Merve Gezen: Kadına Yönelik Şiddeti Konu Alan Film Scrabble’da Erkekler Kadınlara Göre Filme Daha Çok Katkı Sağladılar

Önceki filmi Nerdesin Aşkım? ile katıldığı festivallerden başarı ile dönen Merve Gezen’in, sosyal ve ekonomik açıdan birbirinden farklı dört kadını, Scrabble oyununun başına oturtarak kaderlerini ve trajik sonlarını masaya yatırdığı yeni filmi Scrabble, 2016 yılında festivalden festivale koştu. Yeni filmiyle beğeni alan yönetmen Merve Gezen, Pera Sinema’ya verdiği röportajında “Scrabble’da erkekler kadınlara nazaran çok daha duyarlı davrandılar ve onlar bu filmin yapılmasında çok büyük katkı sağladılar. Aslını sorarsanız işin garip tarafı destek için görüştüğümüz hiçbir kadın olumlu bir geri dönüş yapmadı.” diyor.

Basın Bülteni

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