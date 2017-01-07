Son 10 Yılda Vizyona Giren Yerli ve Yabancı Film Listeleri

Ülkemiz sinemalarında son 10 yılda (2007 – 2016) 839 adet yerli, 2230 adet yabancı film olmak üzere toplam 3069 adet film vizyona girdi. En fazla filmin gösterime girdiği yıl 408 filmle 2015 yılı oldu. En fazla yerli ve yabancı film de 2015 yılında gösterime girdi. 2015 yılında 269 yabancı filme karşılık 139 yerli film perdelerimize yansıdı. En az yerli filmi 43 adet olarak 2007 yılında, en az yabancı filmi ise 186 adet olarak 2010 yılında izledik. Vizyona giren film adetlerine ve listelerine yazı ekinden ulaşabilirsiniz.



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