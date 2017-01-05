22. Türkiye Almanya Film Festivali Onur Ödülleri Jürgen Jürges ve Ara Güler’e Verilecek

Mart ayında düzenlenecek olan 22. Türkiye Almanya Film Festivali sanatsal çalışmaları ile uluslararası görsel estetiği nesiller ötesinde etkileyen iki sanatçıyı ödüllendiriyor. 50’li yıllardan bu yana Türkiye’nin sanat algılayışının küreselleşmesinde öncü rol almasından dolayı Ara Güler’e festivalin onur ödülü verilecek. Festivalin diğer onur ödülü ise olağanüstü sinemasal tutarlılığı ve usta yönetmenler ile Türkiye sinemasına katkıları için Jürgen Jürges’e verilecek. Ara Güler ve Jürgen Jürges’in ödülleri 04 Mart’taki açılış galasında sunulacak.

Basın Bülteni

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Ara Güler



Jürgen Jürges

