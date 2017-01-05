Haberler

22. Türkiye Almanya Film Festivali Onur Ödülleri Jürgen Jürges ve Ara Güler’e Verilecek

Bir yorum yapın

Mart ayında düzenlenecek olan 22. Türkiye Almanya Film Festivali sanatsal çalışmaları ile uluslararası görsel estetiği nesiller ötesinde etkileyen iki sanatçıyı ödüllendiriyor. 50’li yıllardan bu yana Türkiye’nin sanat algılayışının küreselleşmesinde öncü rol almasından dolayı Ara Güler’e festivalin onur ödülü verilecek. Festivalin diğer onur ödülü ise olağanüstü sinemasal tutarlılığı ve usta yönetmenler ile Türkiye sinemasına katkıları için Jürgen Jürges’e verilecek. Ara Güler ve Jürgen Jürges’in ödülleri 04 Mart’taki açılış galasında sunulacak.

Ara Güler

Jürgen Jürges

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir