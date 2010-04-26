Michael Haneke’nin yönettiği ve Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur ile Ursina Lardi’nun oynadığı Beyaz Bant (Das Weisse Band – The White Ribbon), 30 Nisan 2010’da Wega Film İstanbul tarafından vizyona çıkarıldı.

1. Dünya Savaşı arifesinde geçen hikâye, bir köyde gelişen tuhaf kazalardan yola çıkıyor. Eğitim, din, gelenek, masumiyet gibi kavramları, köyün soysal dengeleri üzerinden yansıtan film, köy öğretmeninin geriye dönerek anlattığı bir hikâye olarak işleniyor. Olaylar 2. Dünya Savaşı Almanya’sının toplumsal temellerini gözler önüne seriyor.