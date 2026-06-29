Kâbus Yeniden Başlıyor, Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead: Burn) Filminden İlk Afiş ve Fragman Yayınlandı

Korku sinemasının en acımasız ve vahşet dolu serisi, sınırları zorlayan yepyeni halkasıyla beyazperdeye dönüyor. Şeytani bir kargaşanın kapılarını aralayan Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead: Burn) filminden ilk afiş ve seyirciyi adım adım karanlığın içine çeken bir fragman yayınlandı. Her saniyesiyle korkuyu iliklere kadar hissettirecek olan film, 10 Temmuz’da TME Films dağıtımıyla vizyona girecek. Filmde, kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte onların şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığınak, karanlık güçlerin devreye girmesiyle kanlı bir kapana dönüşür.

Basın Bülteni

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