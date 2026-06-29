İBB Beyoğlu Sineması’ndan Temmuzda Klasikler, Kültler ve Çocuk Matinesi ile Sinema Şöleni

İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası İBB Beyoğlu Sineması, Temmuz ayında sinema tarihine iz bırakan klasik yapımları, kült filmleri ve çocuklara yönelik gösterimleri bir araya getiren çok özel bir program sunuyor. Dünya sinemasının dikkat çeken örneklerinden Türk sinemasının öncü yapımlarına uzanan özel seçki, yaz boyunca izleyicileri Beyoğlu’nda buluşturacak. İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması’nın Temmuz ayı programına ilişkin detaylı bilgilere ve ücretsiz biletlere İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor. Temmuz ayı programı, Yönetmen Ruben Östlund’un Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan filmi özel filmi Kare (The Square) ile başlayacak.

Dipdip: Bir Okyanus Macerası (Deep)

Drakula İstanbul’da

Edi ile Büdü Tiyatrocu



Mission: Impossible III

Kanun Namına



Kare (The Square)

Maria

Ters Yüz 2 (Inside Out 2)

Uçan Daireler İstanbul’da



Uçan Halı ve Kayıp Elmas (Hodja Fra Pjort – Up and Away)