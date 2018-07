Dipdip: Bir Okyanus Macerası

Julio Soto Gurpide’nin yönettiği ve Selay Taşdöğen, Burçin Artut, Sinan Divrik ile Aziz Güngör’ün seslendirdiği animasyon film Dipdip: Okyanus Macerası (Deep), 27 Temmuz 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İnsanların dünyayı terk ettiği, her yeri okyanusların kapladığı gelecekte bir zaman. Maceraperest Dipdip, tombik bir ahtapottur. Arkadaşları zeki fener balığı Evo ve derinlerde yaşamayı seven Alice’in evleri yıkılır. Denizlerin koruyucusu Kraken, yeni bir ev bulmaları için üç arkadaşı uzaklara gönderir. Yanlarına katılan Maura ile birlikte sular altındaki New York’tan Titanik’e ve Kuzey Kutbu’na doğru yolculuğa koyulurlar.

