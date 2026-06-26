Sultana, Asya Prömiyerini Vietnam’da Yapıyor

Türkiye prömiyerini 45. İstanbul Film Festivali’nde, dünya prömiyerini ise 48. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde gerçekleştiren Sultana, uluslararası festival yolculuğuna devam ediyor. Yapımcılığını Rodi Medya ve Saros Film’in üstlendiği, senaryosu Erdi Işık’a ait olan ve yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven’in oturduğu film, Asya prömiyeri için gün sayıyor. Sultana, 28 Haziran’da Vietnam’da düzenlenecek Uluslararası Da Nang Film Festivali’nin Panorama bölümünde izleyiciyle buluşacak. Kadınlar arasındaki güç ilişkilerini odağına alan film, İstanbul’un gözde bir gece kulübünde geçen hikâyesiyle rekabet ve hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir dille anlatıyor.

Basın Bülteni

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