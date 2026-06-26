İBB Kültür’ün İstanbul Sinema Ofisi Hakkındaki Basın Toplantısı Yapıldı

İBB Kültür tarafından İstanbul Sinema Ofisi’nin tanıtımı amacıyla bugün ofisin Tepebaşı’ndaki mekânında gerçekleştirilen basın toplantısında İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Merve Gedik ve İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Gül Ayşe Eken; ofisin kuruluş sürecini, çalışma modelini, mimarisini ve hayata geçireceği etkinlikleri basın mensuplarıyla paylaştı, soruları yanıtladı.

Basın toplantısından görüntüler için tıklayınız.

Gül Ayşe Eken (İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü) – Merve Gedik

(İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı) – T. Volkan Aslan (İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı)



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