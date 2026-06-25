Galaksiler Arası Bir Adalet Mücadelesine Hazır mısınız? Supergirl, Paribu Cineverse İstinyePark IMAX’teki Ön Gösteriminde İzleyiciyle Buluştu

Paribu Cineverse, sinema dünyasının heyecanla beklediği yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Aksiyon türündeki dikkat çekici yapımlardan biri olan, yönetmen Craig Gillespie’nin fantastik bir dille ele aldığı yapım Supergirl, 24 Haziran Çarşamba günü Paribu Cineverse İstinyePark IMAX salonunda özel bir etkinlikle ön gösterim yaptı. Davetliler, Paribu Cineverse’ün IMAX salonunun sunduğu etkileyici atmosferde filmi ilk kez izleme şansı yakaladılar. Dev IMAX perdesinin gücüyle yıldızlararası bir deneyim yaşayan sinemaseverler, Kara Zor-El’in adalet ve intikam dolu yolculuğuna en ön sıradan tanıklık ettiler.

Basın Bülteni

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