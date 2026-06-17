Şrek 5’in Türkçe Alt Yazılı İlk Fragmanı Paylaşıldı

Bu yaz, DreamWorks Animation izleyicileri tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden birinin, Türkçe alt yazılı ilk fragmanı paylaşılan, heyecan dolu yeni bir komedi macerasına davet ediyor: Şrek 5. Mike Myers, Oscar adayı Eddie Murphy ve Cameron Diaz, ikonik rolleri Şrek, Eşek ve Fiona’nın sesleri olarak geri dönüyor. Süperstar Zendaya ise Şrek ve Fiona’nın kızı Felicia rolüyle bu dev kadroya katılıyor.

Basın Bülteni

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