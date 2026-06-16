7 Dogs, Rekorların Ardından Türkiye’ye Geliyor

26 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan aksiyon ve gerilimi zirveye taşıyan 7 Dogs, gösterime girdiği ülkelerde elde ettiği gişe başarısıyla tüm dünyada dikkat çekiyor. Yaklaşık 40 milyon dolarlık devasa bütçesiyle bölgenin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük sinema yapımları arasında gösterilen film, ilk haftasında 10,3 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek birçok ülkede gişe listesinin zirvesine yerleşti. Bad Boys for Life ve Bad Boys: Ride or Die filmlerinin yönetmenliğini yapan Adil El Arbi ve Bilall Fallah imzasını taşıyan yapım, yüksek prodüksiyon kalitesi ve uluslararası oyuncu kadrosuyla son dönemin çok konuşulan filmleri arasında yer alıyor.

Basın Bülteni

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