101 Yaşındaki Cumhuriyet Öncüsünün Belgeseli Ankara’da İlk Kez İzleyiciyle Buluştu

Cumhuriyet’in yetiştirdiği Türkiye’nin ilk kadın kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın yaşamını konu alan Kalplere Dokunan Kadın adlı belgesel filmin, ilk gösterimi Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapıldı. Yönetmenliğini Nurgül Bayram’ın üstlendiği yapım, 101 yaşındaki Kaymakçalan’ın yaşamı üzerinden Türkiye’de kardiyolojinin gelişim sürecine ve Cumhuriyet’in bilim mirasına ışık tutuyor. Belgesel, izleyiciyi 1950’li yılların hastanelerine ve tıp dünyasına götürüyor.
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