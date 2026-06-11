Saba Film Yapımlarının Çifte Başarısı

Saba Film, uluslararası festival yolculuğunu sürdüren uzun metraj Gülizar ve geliştirme aşamasındaki yeni kısa film projesi Kuşun Kanadında ile iki önemli başarıya imza attı. Yönetmenliğini Belkıs Bayrak’ın üstlendiği Gülizar, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 13. DEA Open Air Uluslararası Film Festivali’nde iki ödül kazanırken; Kuşun Kanadında ise Küçükçekmece 5. Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Basın Bülteni

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Gülizar



Kuşun Kanadında

