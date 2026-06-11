Paw Patrol: Dino Filmi Yeni Fragman Paylaşıldı

Yönetmenliğini Cal Brunker’in üstlendiği ve yeni fragmanı paylaşılan filmde, gemileri bir fırtınaya yakalanınca PAW Patrol yavruları, dinozorlarla dolu keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada, yıllardır adada mahsur kalmış ve dinozorlar konusunda tam bir uzman haline gelmiş olan Rex ile tanışırlar. PAW Patrol’un ezeli düşmanı Belediye Başkanı Humdinger, adanın doğal kaynaklarını sömürmek amacıyla kontrolsüz bir şekilde kazı yapmaya başlayınca, farkında olmadan dev ve uykuda olan bir yanardağı harekete geçirir. PAW Patrol yavruları mecburen, dinozor boyutunda ve yüksek riskli kurtarma görevlerinin içine sürüklenir.

Basın Bülteni

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