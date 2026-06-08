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29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Sona Erdi: FIPRESCI Ödülü’nü Yo, Aşk Asi Bir Kuştur Kazandı

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Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere Sineması’nda yapılan törenle sona erdi. Festivalin Her Biri Ayrı Renk başlıklı yarışmalı bölümünün Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü’nü Anna Fitch ve Banker White’ın yönettiği Yo, Aşk Asi Bir Kuştur kazanırken, Enki’nin izleyici oylamalarına göre belirlediği film ise Lucia Murat’ın Yaşadığını Görmek Ne Güzel filmi oldu.

Ödüller

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü: Yo, Aşk Asi Bir Kuştur (Yo, Love is a Rebelious Bird, Yönetmen: Anna Fitch, Banker White)
Enki’nin İzleyici Oylamalarına Göre Belirlediği Film: Yaşadığını Görmek Ne Güzel (Que Bom Te Ver Viva – How Nice to See You Alive, Yönetmen: Lucia Murat)

Fatin Kanat – Elit İşcan – Yeşim Ustaoğlu

Fatma Taşçı – Ece Vitrinel

Fatma Taşçı – Ece Vitrinel

Gözde Kural

Gülçin Kültür Şahin

Gülçin Kültür Şahin

Lucia Murat

Selen Kanat – Sibel Akmaz – Manolya Maya

Yeşim Ustaoğlu

Yeşim Ustaoğlu

Yeşim Ustaoğlu

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