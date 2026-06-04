Düşler Ülkesi (Yönetmen: Mohsen Enayati)

Mohsen Enayati’nin yönettiği ve Negin Kianfar, Mir Taher Mazloomi, Ardeshir Monazam, Manoochehr Valizade ile Manoochehr Zendehdel’in seslendirdiği animasyon film Düşler Ülkesi (Roya Shahr – Dreamland), 12 Haziran 2026’da MC Film dağıtımıyla MC Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Şehrini, yaklaşan yıkımdan kurtarmaya karar veren Arda adlı bir çocuğun hikâyesi. Ülkesini yıkımdan kurtarmak için ihtiyacı olan küreyi almak üzere macera dolu bir yolcuğuna çıkan Arda’ya, bu yolculukta komik ve sevimli arkadaşı Paşa ile hikâyenin zeki ve akıllı kızı Tamara eşlik eder. Bakalım Arda ve arkadaşları Düşler Ülkesi’ni yıkımdan kurtarabilecekler mi?

Afişler

