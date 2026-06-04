63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Heyecanı 24 – 31 Ekim’de

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’in ev sahipliğinde; Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hüsamettin Elmas, Ramazan Demir, Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Cemil Böcek ve Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirilen festival komitesi toplantısının ardından, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 24 – 31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Festivalin tüm detaylarının konuşulduğu kapsamlı toplantı sonrasında bu sene 63.sü gerçekleştirilecek festival için çalışmalara başlanıldı. Film Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, “Altın Portakal tarihine yakışır şekilde, bu kez çok daha derin bir azim ve kararlılıkla festivalin yeni edisyonu için çalışmalarımıza başladık.” dedi.

Basın Bülteni

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Deniz Yavuz – Büşra Özdemir



Deniz Yavuz – Büşra Özdemir



Hüsamettin Elmas – Ramazan Demir – Büşra Özdemir –

Deniz Yavuz – Çiğdem Hacıoğlu – Cemil Böcek



61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden



62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden

